Главная Новости
2 января • обновлено в 19:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине из-за аномальной зимы начались природные "чудеса": фото

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине продолжаются чудеса аномальной зимы: в Вышгороде на Киевщине расцвели подснежники, а в Запорожье – фиалки.

Так, фото подснежников на своей странице в Facebook показала пользователь Татьяна Ростовская. "С Новым годом, друзья! 12 месяцев, видимо, объелись мухоморов и точно забыли, чья сейчас очередь: 1 января, вообще-то, а у мамы на даче в Вышгороде цветут подснежники!" – написала она. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Аномально теплый декабрь: влияние климата на урожай 2020 и кошельки украинцев

Подснежники в Вышгороде

Подснежники в Вышгороде

Facebook Татьяны Ростовской

В то же время, Детский ботанический сад в Запорожье похвастался в Instagram фото цветущих фиалок.

"Первый месяц зимы завершается, а мы нашли фиалку среди листьев в саду. Чудеса да и только!" – пишут сотрудники ботсада.

В Украине из-за аномальной зимы начались природные "чудеса": фото

Instagram Детского ботсада в Запорожье

Что говорят экологи

Эколог Владимир Борейко отмечает, что подснежники в январе – не такая уже и дичь. К тому же, по его мнению, зима сейчас обычная и без серьезных аномалий, пишет "Сегодня".

"Подснежники на дачном участке – это не дикая природа. Там они могут цвести и осенью, летом и зимой. Их могли вырастить путем вазона и посадить на открытом участке. На даче – это обычное дело. Другое дело, если бы подснежники увидели в лесу, тогда это можно было изучать как аномалию", – говорит он.

Поки українці чекають новорічного дива та справжньої зими, природа дарує квітучі сюрпризи. Перший місяць зими завершуеться, а ми знайшли фіалку серед листя у саду🌸. Дива та й годі! Будемо сподіватися, що зима все ж таки прийде до Запоріжжя, і рослини більше не будуть плутати пори року. ________________________________ #ботсад #ботанічнийсад #ботаническийсад #запорожье #запоріжжя #природа #зп

Публикация от Ботанічний сад (@botsad_zp)

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в Кривом Роге Днепропетровской области неожиданно расцвела декоративная вишня.

А улицах Одессы 19 декабря из-за аномально теплой погоды зацвела сирень.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги