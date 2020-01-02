В Украине из-за аномальной зимы начались природные "чудеса": фото

В Украине продолжаются чудеса аномальной зимы: в Вышгороде на Киевщине расцвели подснежники, а в Запорожье – фиалки.

Так, фото подснежников на своей странице в Facebook показала пользователь Татьяна Ростовская. "С Новым годом, друзья! 12 месяцев, видимо, объелись мухоморов и точно забыли, чья сейчас очередь: 1 января, вообще-то, а у мамы на даче в Вышгороде цветут подснежники!" – написала она. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подснежники в Вышгороде Facebook Татьяны Ростовской

В то же время, Детский ботанический сад в Запорожье похвастался в Instagram фото цветущих фиалок.

"Первый месяц зимы завершается, а мы нашли фиалку среди листьев в саду. Чудеса да и только!" – пишут сотрудники ботсада.

Instagram Детского ботсада в Запорожье

Что говорят экологи

Эколог Владимир Борейко отмечает, что подснежники в январе – не такая уже и дичь. К тому же, по его мнению, зима сейчас обычная и без серьезных аномалий, пишет "Сегодня".

"Подснежники на дачном участке – это не дикая природа. Там они могут цвести и осенью, летом и зимой. Их могли вырастить путем вазона и посадить на открытом участке. На даче – это обычное дело. Другое дело, если бы подснежники увидели в лесу, тогда это можно было изучать как аномалию", – говорит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в Кривом Роге Днепропетровской области неожиданно расцвела декоративная вишня.

А улицах Одессы 19 декабря из-за аномально теплой погоды зацвела сирень.

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