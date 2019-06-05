В Украине испытали боевую систему вооружения: мощное видео 

В Украине завершились испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar.
Совместная разработка турецкой компании Aselsan и ГККБ "ЛУЧ" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийному производству, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Serdar — универсальная дистанционно управляемая и стабилизирована система вооружения, обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях.
Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в отдельных версиях — четырьмя) пусковыми установками для ракет ЖК-2С.
Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм.
Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км.
Serdar
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Serdar
Благодаря малому весу, боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых транспортных средств, значительно повышая их боеспособность. Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Верба" и начинает серийное производство.
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