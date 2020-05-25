В Украине испортится погода: синоптики дали точный прогноз на 25 мая

В Украине в понедельник, 25 мая, будет преобладать пасмурная погода с кратковременными дождями.

Из-за периодических осадков в областях будет сыро и прохладно. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Дожди ожидаются преимущественно по всей территории страны.

Только в восточных регионах сохранится сухая и солнечная погода.

Температура днем преимущественно будет держаться на уровне +15... +17 градусов.

В Украине 25 мае ожидается пасмурная и дождливая погода

По данным синоптиков, 25 мая в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях с ночи и днем будут идти кратковременные дожди. На остальной территории страны, в частности на востоке, без существенных осадков.

Ветер будет северо-западный, на юге и востоке – юго-западный, 7-12 м/с.

Прохладнее всего в понедельник будет на Львовщине и Буковине. Днем столбики термометров там будут показывать +14... +17 градусов. А наиболее тепло – в Запорожье, Николаевской области и в Крыму. В частности, несмотря на возможные осадки, столбики термометров на юге поднимутся до +18... +21 градуса.

Погода в Украине 25 мая meteo.gov.ua

В Киеве 25 мая также будут идти кратковременные дожди, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в столице днем ожидается на уровне +14... +16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Натальи Диденко тоже прогнозировала, что в понедельник, 25 мая, в Украине ожидается прохладная погода с периодическими дождями почти по всей территории.

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