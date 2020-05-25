Главная Новости
25 мая • обновлено в 08:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине испортится погода: синоптики дали точный прогноз на 25 мая

1.5т
Читать материал на украинском

В Украине в понедельник, 25 мая, будет преобладать пасмурная погода с кратковременными дождями.

Из-за периодических осадков в областях будет сыро и прохладно. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

  • Дожди ожидаются преимущественно по всей территории страны.

  • Только в восточных регионах сохранится сухая и солнечная погода.

  • Температура днем преимущественно будет держаться на уровне +15... +17 градусов.

В Украине 25 мае ожидается пасмурная и дождливая погода

В Украине 25 мае ожидается пасмурная и дождливая погода

По данным синоптиков, 25 мая в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях с ночи и днем будут идти кратковременные дожди. На остальной территории страны, в частности на востоке, без существенных осадков.

Ветер будет северо-западный, на юге и востоке – юго-западный, 7-12 м/с.

Прохладнее всего в понедельник будет на Львовщине и Буковине. Днем столбики термометров там будут показывать +14... +17 градусов. А наиболее тепло – в Запорожье, Николаевской области и в Крыму. В частности, несмотря на возможные осадки, столбики термометров на юге поднимутся до +18... +21 градуса.

Погода в Украине 25 мая

Погода в Украине 25 мая

meteo.gov.ua

В Киеве 25 мая также будут идти кратковременные дожди, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в столице днем ожидается на уровне +14... +16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Натальи Диденко тоже прогнозировала, что в понедельник, 25 мая, в Украине ожидается прохладная погода с периодическими дождями почти по всей территории.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги