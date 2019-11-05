В Украине исчезнут детдома: в Кабмине озвучили сроки

Украина откажется от воспитания детей в интернатах и трансформирует их в ближайшем будущем.
Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации ко второму чтению Госбюджета-2020. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"У нас действует неправильная система – интернаты. Мир отказывается от этого в пользу воспитания в условиях, приближенных к семье. Мы будем двигаться по этому пути", – сказал он.
В Украине исчезнут интернаты
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Гончарук уточнил, что Кабмин намерен трансформировать интернаты уже в 2020 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о том, что в Украине до 2020 года исчезнут детдома говорила бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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