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5 ноября • обновлено в 13:06
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В Украине исчезнут детдома: в Кабмине озвучили сроки

1.1т Читать материал на украинском

Украина откажется от воспитания детей в интернатах и трансформирует их в ближайшем будущем.

Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации ко второму чтению Госбюджета-2020. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас действует неправильная система – интернаты. Мир отказывается от этого в пользу воспитания в условиях, приближенных к семье. Мы будем двигаться по этому пути", – сказал он.

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В Украине исчезнут интернаты

В Украине исчезнут интернаты

Иллюстрация

Гончарук уточнил, что Кабмин намерен трансформировать интернаты уже в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о том, что в Украине до 2020 года исчезнут детдома говорила бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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