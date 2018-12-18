В Украине гражданских будут штрафовать за военную форму: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала законопроект, которым запрещается ношение военной формы одежды в Украине гражданскими лицами.

За соответствующий документ за основу проголосовали 229 народных депутатов на заседании парламента во вторник, 18 декабря.

Также законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за надругательство над могилами участников АТО и ООС, за незаконные действия в отношении государственных наград.

"Фокус"

"Ношение военной формы одежды со знаками военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов (от 2550 до 3400 грн. - Ред.) с конфискацией соответствующей формы одежды", — говорится в пояснительной записке.

За повторные подобные действия наказание должно составлять от 200 до 400 необлагаемых минимумов (от 3400 до 6800 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

За незаконную продажу, покупку или обмен госнаград предлагается штрафовать от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (от 850 до 1700 грн) с конфискацией соответствующего ордена.

За незаконное изготовление ордена, медали, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты и т.п. с целью сбыта или ношение лицом, не имеющим на это права, предлагают наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов с конфискацией продукции (от 1700 до 3400 грн).

За повторные подобные действия штраф должен увеличиться от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 6800 грн).

Осквернения или разрушения могилы лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области запретили носить военную форму гражданским лицам из-за введения военного положения.