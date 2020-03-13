71-летняя зараженная коронавирусом жительница Радомышля в Житомирской области, которая недавно вернулась из Польши, скончалась.

Об этом OBOZREVATEL рассказал глава Радомышля Владимир Тетерский. Также эту информацию подтвердила инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

"К сожалению, первый умерший от COVID-19 . Житомирская область", – написала она.

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Отметим, что 1 марта женщина вернулась из Польши. Симптомы болезни она почувствовала еще 3 марта, а 8 марта посетила церковь. В Житомирской ОГА сообщили, что перед этим она также гостила у родственников во Львове. У нее обнаружили осложнения – воспаление легких.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми контактировала. В Минздраве добавили, что женщина, которая умерла, находилась в группе риска.

В Минздраве добавили, что в зоне наименьшего риска в Украине находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Что касается других:

для 40-49-летних – 0,3%;

для 50-59-летних – 1,3%;

для 60-69-летних – 3,4%,

для 70-79-летних – 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Отметим, всего в Украине по состоянию на 12 марта находится два человека с коронавирусом. В Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

Также стало известно, что Украина через 48 часов из-за угрозы распространения COVID-19 на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

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