В ЦИК предупредили, с каким паспортом не получится проголосовать на выборах

Проголосовать на местных выборах-2020 в Украине с паспортом в приложении "Дія" не получится, поскольку на избирательных участках не будет специальных технических устройств.

В Центральной избирательной комиссии порекомендовали идти за получением бюллетеня с документом в виде книжечки или ІD-карты. Об этом написала секретарь ЦИК Елена Гатауллина у себя в Facebook.

"Предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, по состоянию на сейчас в УИК таких устройств нет", – сообщила секретарь ЦИК.

Она добавила, что отсутствие в паспорте фото, вклеенного в 25 или 45 лет, не является основанием для не выдачи бюллетеня.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видеоинструкцию ЦИК о том, как заполнять бюллетень на местных выборах.