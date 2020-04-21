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21 апреля • обновлено в 23:19
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В церкви Ивано-Франковска грубо нарушили карантин: священника УПЦ МП наказали

2.1т
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В Ивано-Франковске во вторник, 21 апреля, на священника УПЦ МП составили административный протокол за нарушение карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Сотрудники полиции выявили, что во время службы на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты. Они не соблюдали дистанцию, передает пресс-служба областной полиции.

На священника был составлен админпротокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, так как он является субъектом проведения религиозного мероприятия.

Статья влечет за собой наложение штрафа в сумме от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов (для граждан) и от двух до десяти тысяч для должностных лиц.

В полиции добавили, что их деятельность направлена в таких случаях, прежде всего, на осуществление превентивной, а именно разъяснительной работы среди населения.

Иллюстрация

Иллюстрация

ГолосUA

Как писал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске, который входит в тройку лидеров среди украинских городов по количеству больных коронавирусом, городские медицинские учреждения почти переполнены.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
карантин Национальная полиция Украины УПЦ МП церковь штрафы религия
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Васин Владимир
Васин Владимир
Дарья Придурова сосёт у всех кто ей платит, становитесь в очередь...
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