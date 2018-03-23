В центре Одессы застрелился 19-летний курсант

В Одессе покончил с собой 19-летний парень, выстрелив себе в голову из переделанного пистолета.

Тело молодого человека обнаружили на склоне недалеко от Французского бульвара, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Погибшим оказался 19-летний житель Одесской области. Во время осмотра места происшествия рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направлены на экспертизу. Предварительная причина – самоубийство", – сообщили в полиции.

По данным местного издания "Думская", погибший — курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.

В Одессе нашли тело парня 7kanal.com.ua

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

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