В типографии кандидата от "Слуги" в Броварах напечатали "пронумерованные" избирательные бюллетени

Во время голосования на местных выборах в Броварах были обнаружены "пронумерованные" избирательные бюллетени, которые, как оказалось, были напечатаны в типографии, принадлежащей семье кандидата на должность городского председателя и "первому номеру" в избирательном списке от "Слуги народа".

Об этом сообщает "Телеграф", отметив, что скандал в Броварах произошел 25 октября 2020 года. Оказалось, что на всех избирательных бюллетенях, путем внесения в избирательный бюллетень (на корешок и сам бюллетень) уникального номерного знака, было совершено умышленное нарушение тайны голосования и права на свободное волеизъявление при проведении местных выборов. Это в дальнейшем могло позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения тайны голосования в городе Бровары, сообщили на странице Броварского отдела полиции.

Эта история нашла сенсационное продолжение. Как оказалось, "нумерованные" бюллетени печатались в типографии, напрямую связанной с кандидатом на должность Броварского городского головы и "первым номером избирательного списка от "Слуги народа" Дмитрием Ратниковым.

Так, Броварская городская ТИК определила исполнителем печати избирательных бюллетеней ЧП "КП "УКРСИЧ", с которым заключает договор №1 / 13-10 от 15.10.2020 г. В тот же день ЧП "КП "УКРСИЧ" заключило договор субподряда № 15/10 / 20-3 с ООО "НОВАЯ ПЕЧАТЬ" (кстати, оба предприятия находятся по одному фактическому адресу – м. Киев, ул. Магнитогорская, 1), который дает задание Субподрядчику изготовить печать всех избирательных бюллетеней на выборы Броварского городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета. В спецификации к договору субподряда Стороны прямо устанавливают, что избирательный бюллетень в качестве степени защиты должен содержать нумерацию!

В день выборов избиратели обнаруживают, что бюллетень и корешок к нему содержат одинаковую нумерацию. В результате есть возможность проконтролировать волеизъявление каждого избирателя через корешок бюллетеня.

Броварчанам хорошо известна типография "НОВАЯ ПЕЧАТЬ". Это давний "семейный" бизнес семьи Ратникова. Ее основателем является Отчим Дмитрия – Клименко Владимир Михайлович. Он конечный бенефициар этой компании. Здесь работала его мать – Клименко Наталья Васильевна. Здесь Дмитрий когда-то печатал собственную газету "7 дней". Здесь он издал в свет свою собственную книгу под названием "Бровары. Мой город – мой дом". Здесь печатал всю свою предвыборную агитацию и на этих выборах. Типография "Новый друк" является учредителем ООО "Обнова" – предприятия, где Дмитрий Ратников долгое время работал в должности директора). Здесь до 2010 года работала и жена Дмитрия – Наталья.

На сегодня эти факты расследуют правоохранительные органы, а судьба выборов 25 октября 2020 в Броварах под большим вопросом.