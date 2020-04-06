В Тернополе жена не пустила домой мужа, который вернулся из заработков в Польше и хотел самоизолироваться.

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Мужчине пришлось ночевать на улице, а на следующий день он обратился к правоохранителям, сообщается на сайте полиции Тернопольской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

tp.npu.gov.ua

Правоохранители направили его в медучреждение, предназначенное для граждан, которым негде проходить самоизоляцию после возвращения в Украину.

tp.npu.gov.ua

В полиции напомнили, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы, а за нарушение предусмотрено административное наказание. Сумма штрафа составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Ладимиру Басову, которая прибыла из Таиланда, оштрафовали на 17 тысяч гривен за несоблюдение режима карантина и изоляции.

Напомним, что Минздрав обнародовал детальную инструкцию с правилами самоизоляции для украинцев на время карантина из-за коронавируса.

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