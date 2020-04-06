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6 апреля • обновлено в 18:19
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В Тернополе жена не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши. Фото и видео

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В Тернополе жена не пустила домой мужа, который вернулся из заработков в Польше и хотел самоизолироваться.

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Мужчине пришлось ночевать на улице, а на следующий день он обратился к правоохранителям, сообщается на сайте полиции Тернопольской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Вернулся из Польши, домой не пустили: в Тернополе из-за коронавируса разыгралась семейная драма

tp.npu.gov.ua

Правоохранители направили его в медучреждение, предназначенное для граждан, которым негде проходить самоизоляцию после возвращения в Украину.

Вернулся из Польши, домой не пустили: в Тернополе из-за коронавируса разыгралась семейная драма

tp.npu.gov.ua

В полиции напомнили, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы, а за нарушение предусмотрено административное наказание. Сумма штрафа составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Ладимиру Басову, которая прибыла из Таиланда, оштрафовали на 17 тысяч гривен за несоблюдение режима карантина и изоляции.

Напомним, что Минздрав обнародовал детальную инструкцию с правилами самоизоляции для украинцев на время карантина из-за коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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