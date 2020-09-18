В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, куда ведет Украину команда Зеленского

В пятницу, 18 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, последние наиболее обсуждаемые события, произошедшие в Украине, ища ответ на вопрос "Куда ведет Украину команда Зеленского?".

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия на следующие темы:

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минским соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Лукашенко закрывает границы. Что это означает для Украины?

Как бюджет-2021 скажется на жизни рядовых украинцев?

Участие в обсуждении примут:

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;

Денис Шмыгаль , премьер-министр Украины;

Сергей Марченко , министр финансов Украины;

Арсений Яценюк , премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман , премьер-министр Украины (2016-2019);

Станислав Шушкевич , председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Алексей Кучеренко , народный депутат, ВО "Батьківщина";

Ярослав Железняк , заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету Украины на 2021, принятому на 2021 год, расходы на Офис президента увеличатся на 354 тыс грн, а на образование уменьшатся.