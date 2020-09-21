В страшном ДТП под Киевом погибли мать и дочь: эксклюзивные детали

В Киевской области вечером 20 сентября произошла смертельная авария. Водитель Chery Amulet вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ. В авто была семья Лаврищуков, в результате ДТП 41-летняя мать Валентина погибла на месте, 16-летняя дочь Алина – в скорой помощи, а отец Сергей, который был за рулем, находится в тяжелом состоянии в больнице. Местные жители уверены – трагедия произошла из-за ям на дороге. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сын остался наполовину сиротой

Маленькое село Юхны сейчас в трауре и готовится к похоронам, Лаврищуков тут знали все. В населенном пункте живет мама Валентины и родители Сергея. Именно к ним семья ездила в гости. Дома у них остался старший сын Виктор, который еще учится в техникуме.

"Это очень хорошая семья, работящая. Сергей трудился в фермерском хозяйстве, мама Валентина трудилась в Кагарлыке на фабрике "Лагода", дочка Алина пошла в 9-й класс. Так жалко эту семью! Сергей в очень тяжелом состоянии, его сначала забрали в Кагарлык в больницу. Но владелец фермерского хозяйства сейчас повез его в Киев", – сквозь слезы рассказывает OBOZREVATEL глава сельсовета Валентина Пятенко.

"Алина была настоящим ангелом, отец в ней души не чаял. Я не представляю, как он переживет эту потерю. Если сам, конечно, выкарабкается с того света", – говорит OBOZREVATEL знакомая семьи.

"Асфальта просто нет"

Сама авария случилась недалеко от села Владиславка Киевской области. Те, кто в это время проезжал мимо пишут в группе Facebook "Наша Мироновщина", что ДТП могло произойти из-за разбитой дороги.

"Заслепило солнце... Водитель легкового авто сильно въехал в яму, откинуло на встречку и он врезался в КамАЗ "лоб в лоб", – пишет пользователь под ником Sergey Dsv.

Также Людмила Гуляева рассказала: "Каждый день ездим по этой дороге, во время аварии возвращались с работы домой, солнце как раз садится и слепит водителя, а асфальт там просто отсутствует, одни ямы. И ехать так, чтобы не вскочить в яму, невозможно. Думали, что хоть перед выборами нам что-то сделают, но ошиблись, вот к чему привело".

Она уточнила, что у них также были проблемы с колесом из-за этих ям.

Житель села Юхны Артем поделился с OBOZREVATEL, что этот участок дороги, где произошло ДТП, у них считается опасным. "Там часто случаются аварии. Рвет колесо из-за ям. До этого обходилось, водителям удавалось как-то избежать столкновений. Но на этот раз не повезло", – говорит он.

В сельсовете пока не знают из-за чего точно могла произойти трагедия. По словам Пятенко, есть две версии, первая – Сергей действительно попал в яму, колесо машины оторвалось и их вынесло на встречную полосу под грузовик, а вторая – он шел на обгон и не справился.

В полиции Киевской области устанавливают все детали ДТП, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

"Почему именно водитель не справился с управлением сейчас выясняет следствие, будут проведены авто-технические экспертизы", – сообщила OBOZREVATEL спикер полиции области Виталия Горохольская.