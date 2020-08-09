В США предсказали неэффективность вакцины от COVID-19: статистика на 9 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на 9 августа коронавирус в мире поразил уже 19,8 млн человек, более 729 тысяч больных стали его жертвами, а 12,7 млн выздоровели. В Украине болезнью заразились 80 949 человек, скончались в период пандемии – 1 897, побороли болезнь – 43 972.

Тем временем главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что шансы ученых создать высокоэффективную вакцину, которая бы обеспечивала защиту от коронавируса на 98%, невелики.

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Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Страны-антилидеры по уровню заболеваемости коронавирусом Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Странами-антилидерами по уровню распространения COVID-19 остаются США (5,1 млн), Бразилия (более 3 млн) и Индия (2,1 млн).

За минувшие сутки, 8 августа, в мире было выявлено 262,5 тыс. новых случаев заражения и более 5,6 тыс. летальных исходов.

Украинский иммунолог Олег Назар заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса у человечества сформируется через 3-5 лет, а не за год-полтора, как сообщалось ранее.

Эпидемиологическая картина в Украине СНБО

Статистика COVID-19 в Украине СНБО

Главное за 9 августа:

08:51 – По данным Университета Хопкинса, по состоянию на утро 9 августа в мире от COVID-19 скончались 725 914 человек, заразились 19 571 989. Список стран с самой худшей статистикой выглядит так:

США – 162 422 / 4 997 705;

Бразилия – 100 477/ 3 012 412;

Мексика – 52 006 / 475 902;

Британия – 46 651 / 311 461;

Индия – 42 518 / 2 088 611;

Италия – 35 203 / 250 103;

Франция – 30 327 / 235 208;

Испания – 28 503 / 314 362;

Перу – 20 649 / 463 875;

Иран – 18 264 / 324 692;

Россия – 14 827 / 880 563.

08:39 – На крупнотоннажном балкере PATRA, совершающим плавание под флагом Греции и ошвартованном нынче в торговом порту Южный (под Одессой), у половины членов экипажа обнаружили коронавирус.

01:41 – На самом популярном курорте Египта – Шарм-эш-Шейхе – ввели новые правила для отдыхающих в связи с карантином.

00:30– Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает критику карантина со стороны представителей местных властей "политической".

00:21 – В Бразилии коронавирусом заразились уже более 3 млн человек. Из них свыше 2 млн пациентов выздоровели и более 45 тыс. скончались.

00:05– В большинстве областей Украины больницы первой волны способны справиться с ростом количества больных коронавирусом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода". Он уточнил, что наибольшая загруженность больниц составляет более 60% в Закарпатской области, а во время пика этот показатель достигал боле 70%.