В США констатировали, что у современной российской армии на сегодняшний день нет возможности захватить Украину.

"Проектировать силу" за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х. Об этом сообщили в американского аналитического центра RAND.

По данным аналитиков, в настоящее время так называемый "экспедиционный" потенциал российской армии составляет всего 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск — и вовсе 20%.

fakty.ua В США ответили, сможет ли армия РФ захватить Украину

Так, количество самолетов российской транспортной военной авиации сократилось в пять раз — с 500 до 100 единиц, количество десантных кораблей — с 80 до 20, а количество танков, которые они могут транспортировать — с 603 до 203.

Тем не менее недооценивать опасность нельзя — аналитики указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов РФ, в "зоне ответственности" которых находится Украина. Кроме того, Россия продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру именно на границе с Украиной — если в начале февраля 2014 года там находилось 75−80 батальонов, то теперь там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я общевойсковые армии. Однако, имея возможность выставить до 215 батальонных тактических групп, РФ никогда не сможет бросить их все против Украины из-за невозможности защитить другие стратегические направления.

И даже если удастся перебросить в Украину группировку численностью 130−150 тысяч бойцов, ее может хватить только для нанесения значительного уровня ущерба регулярным соединениям и подразделениям ВСУ, но речь об "эффективной" оккупации даже Левобережной Украины идти не может. Такого количества военной силы хватит разве что для контроля над городом-миллионником вроде Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее В Харькове поймали агента армии России. Также было обнародовано фото шпиона.

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