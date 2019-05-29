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В "Слуге народа" предсказали трагедию на шахте на Львовщине: видеофакт

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Трагедия на шахте "Лесная" (Львовская область) совпала с одним из эпизодов третьего сезона сериала "Слуга народа".

Двое горняков погибли в селе Селец Сокальского района в ночь на 29 мая из-за обвала пород.

В сериале, где Владимир Зеленский играл роль президента, ЧП произошло из-за взрыва метана, но также шахте "Лесная".

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По сценарию в ловушке оказались 57 шахтеров, однако в итоге они все выжили благодаря помощи горняков, приехавших с Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отреагировал на трагедию и посетил Львовскую область, где пообщался с родственниками погибших и пообещал им помощь. Также президент решил из-за трагедии на шахте провести заседание СНБО, которое должно состояться 31 мая.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаЛьвов
Тег
шахты
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