В Славянске отказались вводить карантин выходного дня

Власти Славянска Донецкой области решили не выполнять решение Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Как заявил в Facebook мэр города Вадим Лях, выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеет существенные различия.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", – отметил он.

По мнению Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

"Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что главное сейчас – не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет выполнять решение Кабмина о его введении.