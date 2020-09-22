В учебнике по украинскому языку нашли рекламу воды и кофейни. Эксклюзив

Учебник по украинскому языку и чтению загремел в скандальную ситуацию. На его страницах разместили иллюстрацию о минеральной воде "Моршинская" и информацию о кофейне "Львівська майстерня шоколаду".

Издатель и авторы говорят, что пытались познакомить детей с реальными примерами. А в компаниях уверяют, что дети младшего школьного возраста не их целевая аудитория и просят Министерство образования официального опровержения о размещении рекламы. Ведомство обещает ответить. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Этикетки и вывески

Отец третьеклассника из Ужгорода Евгений Лобанов обратив внимание, что в учебнике его сына "Українська мова та читання" (авторы Катерина Пономарева и Любовь Гаевая). опубликована иллюстрация этикетки минеральной воды "Моршинская". Также там указаны данные, где добывают воду, срок годности, дневная норма – 1,5 литра воды. Словом, все, как на настоящей этикетке воды.

Ученикам также дается задание: дети должны ответить на вопросы, как называется вода, где ее добывают, какова дневная норма воды для человека и т.д.

Кроме этого, в учебнике есть и иллюстрация с информацией о другом известном украинском бренде "Львівська майстерня шоколаду". Заведение называют настоящим раем для любителей сладостей. Шоколадные конфеты тут изготавливают вручную, они очень вкусные, а рецепты приготовления сохраняются в строгой тайне. Детям также предстоит поработать с этим текстом.

"Честно говоря, я сама удивилась, когда все это увидела. Почему именно эти бренды выбраны? Полно других есть названий. Составители учебника либо хитрят, либо абсолютно не понимают что такое школьный учебник. Неужели нельзя было найти другие интересные материалы?" – удивляется мама третьеклассника Катерина Вовк из Закарпатья.

Приблизили детей к реальности

В издательстве "Орион", которая публиковала этот учебник, ничего необычного в этом не видят.

"Українська мова та читання" издавалась в рамках Новой украинской школы. Мы говорим о том, что обучение детей должно проходить в условиях реальных ситуаций. Вот это этикетка реальной воды, которую они могут увидеть в магазине. Они должны ее прочитать, ответить на вопрос какой срок использования", – рассказала OBOZREVATEL главный редактор издательства Ирина Красуцкая.

По ее словам, учебник построен в виде экскурсии наших героев по всей Украине, от Львовской области до Крыма, востока Украины, и дети везде находят что-то интересное, чем можно гордиться.

И это реальные ситуации, где они могут проявить свои знания украинского языка. Не просто упражнение написать, а читать этикетки, меню, пользоваться украинским языком", – добавила Красуцкая.

Она уверяет, что никакой рекламы тут нет. "Кто-то подозревает, что тут есть реклама, кто-то, что нет. Мы же не закрываем детям глаза, когда они идут по улице. Сейчас в обучение вводятся медиатексты, и этикетка это один из примеров", – уверена Красуцька.

Одна из авторов учебника Любовь Гаевая также прокомментировала OBOZREVATEL эту ситуацию.

"Иллюстрации для книги подбирали авторы. Ориентировались на известные марки. Эти компании не имели никакого отношения к нам. Они, наверное, не знают о существовании этих учебников. Чтобы это не выглядело рекламой, там есть задание для учеников написать, какой водой они дома пользуются. Мы пытались ничего не рекламировать, но в программе есть требования учить зачитывать информацию из разных источников", – пояснила автор этого учебника.

Как отреагировали в компаниях

Проверял и допускал к изданию этот учебник, как и многие другие, Институт модернизации содержания образования при Министерстве образования Украины. Мы отправили им запрос по поводу этого учебника и как в него попала скрытая реклама. Чиновники взяли пять дней для ответа.

Также OBOZREVATEL задал вопросы "IDS Боржоми Украина" (выпускает "Моршинскую") и "Львівській майстерні шоколаду". В первой компании сообщили, что о появлении этикетки в учебнике узнали в начале учебного года.

"Мы не рассматриваем детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламу, поэтому подобное размещение состоялось без содействия с нашей стороны. Учитывая что этикетку используют для образования, без цели получить прибыль, компания не может запретить МОН использовать интеллектуальную собственность компании. Сейчас мы готовим обращение к МОН, чтобы получить официального опровержения о размещении рекламы "Моршинская" по заказу нашей компании", – сообщили OBOZREVATEL в "IDS Боржоми Украина".

В "Львівській майстерні шоколаду" также ответили, что о ситуации узнали пару дней назад. "Нам передали знакомые, мы посмотрели этот учебник. Нам, конечно, приятно. Но мы понимаем, что из-за этого может быть негатив, потому что шоколад во Львове делаем не только мы", – пояснили там.

Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко считает, что подобная ситуация могла сложиться из-за того, что у нас при издании школьных учебников из-за экономии средств или еще из-за чего-то не привыкли привлекать иллюстраторов и оплачивать их труд. Поэтому берут картинки или фотографии из интернета, часто плохого качества, и используют их для издательства учебника, порой просто нарушая авторские права.

Также она отмечает, что пользы от Института модернизации содержания образования нет. "Там просто сидят люди, которые вместо того, чтобы что-то модернизировать, создают свои платные программы – "Росток", "Интеллект". А потом ездят по школам, их рекламируют и говорят, что это рекомендовано Министерством образования", – отмечает она.