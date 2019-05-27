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Прицел на парламентские выборы? В желании "ДНР" вернуться в Украину увидели тревожный сигнал

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В сети увидели тревожный сигнал в стремлении террористов "ДНР" "присоединиться" к Украине, чтобы потом "реализовать курс на Россию".

Причем о желании войти в Украину в качестве автономии заявил "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько, сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Из Москвы в так называемые ЛДНР пришел приказ хотеть назад в Украину. И теперь организаторы антиукраинского референдума, убеждавшие людей брать оружие, идти воевать и убивать, чтобы присоединиться к РФ, в миг осознали, что в РФ не очень-то и нужно, а Донбасс – Украина", – подчеркнул Казанский.

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В комментариях под его постом некоторые пользователи предположили, что такое заявление может быть предпосылкой к участию террористических сил в парламентских выборах в Украине.

"ДНР" иллюстрация

"ДНР" иллюстрация

112.ua

"Это совсем не смешно. Не смешно будет увидеть этого Приходько в Раде. И предпосылок для этого предостаточно", – сообщил один из комментаторов.

Прицел на парламентские выборы? В желании "ДНР" вернуться в Украину увидели тревожный сигнал
Прицел на парламентские выборы? В желании "ДНР" вернуться в Украину увидели тревожный сигнал
Прицел на парламентские выборы? В желании "ДНР" вернуться в Украину увидели тревожный сигнал
Прицел на парламентские выборы? В желании "ДНР" вернуться в Украину увидели тревожный сигнал

"Как бы не оказалось это прицелом на парламентские выборы", – выразил свою точку зрения еще один пользователь сети.

"Теперь станут воевать с Украиной, чтобы вернуться в Украину?" – прокомментировала Наталья Тюлькова.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле стало известно, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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