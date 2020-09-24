В сети вспомнили о годовщине 'покушения' на Януковича: откровения 'террориста'

16 лет назад 24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске произошло знаменитое "покушение" на Виктора Януковича, который тогда был кандидатом в президенты Украины и занимал пост премьер-министра.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить события того дня и какие версии "теракта" выдвигались.

Как известно, что в тот день студент Дмитрий Романюк швырнул в Януковича обычное куриное яйцо. Однако по заявлению главы пресс-службы Анны Герман в политика бросили "тяжелым, тупым предметом". После происшествия будущий "гарант" якобы впал в "коллаптоидное состояние" и угодил в реанимацию.

Различные СМИ подавали информацию о происшествии по-разному. Например, якобы в Януковича стреляли, бросали камень и даже гранату. Некоторые издания писали, что политик просто споткнулся на ступеньках автобуса.

Позже в МВД Украины сообщили, что никаких "тяжелых и тупых предметов" в Януковича не бросали, а это было обычное яйцо.

Добавим, что в 2014 году Дмитрий Романюк был 17-летним студентом экономического факультета Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. После инцидента он рассказывал, зачем бросил яйцо в Януковича.

"У меня в тот момент должна была быть пара, но преподаватель задержался. Я узнал, что к нам приезжает Янукович. Возникла такая спонтанная мысль, почему бы каким-то образом не попробовать испортить ту картинку, которая насаждается", – говорил он.

За содеянное Романюку грозило до 4 лет тюрьмы по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Однако после Оранжевой революции и победы на выборах Виктора Ющенко дело закрыли.

Отметим, что в октябре 2019-го 32-летний Романюк стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА. В июле 2020 года он стал топ-менеджером "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля 2020 года беглый бывший президент Украины Виктор Янукович отметил свое 70-летие.