В сети пожаловались на сухпайки для ВСУ. Фотофакт

Военным Вооруженных сил Украины выдали сухпайки старого образца, что вызвало возмущение украинцев в соцсетях.

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Василий Гриценко, который опубликовал фото продуктового набора.

"Привет. Давно не виделись. Как быстро привыкаешь к хорошему", – написал он в соцсети.

На снимках показано, что сухпаек украинского военного состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галетного печенья, пакетиков сахара и чая. В наборе также есть сухая и влажная салфетки.

Отметим, что с 2017 года ВСУ получали другие сухпаи нового образца.

Добавим, что возвращение старых сухпайков вызвало ажиотаж и обсуждение в сети.

"Да вернули это го*нище. Спасибо 73%", "Раньше армию кормили хорошо. Это мнение знакомых мне военных, а сейчас кормят плохо", "Это капец какой-то", "Когда "дубок" снова начнут выдавать?", "Кирзачи это следующий шаг", "Который гидрант, такой и сухпай. Какие же вкусные новые были, а теперь снова к этому совкового дерьма", – негодовали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году были подписаны технические условия нового сухого пайка для военнослужащих ВСУ.

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