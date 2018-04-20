Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В сети появилось видео подъездов к Крымскому мосту

922Читать новость на украинском

В сети появился видеоролик, на котором показывается нынешнее состояние подъездов к Крымскому мосту, который строит Россия, захватившая полуостров (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Судя по кадрам, на участке дороги, ведущей к объекту, идут активные работы. Запись опубликована на сайте телеканала "1+1".

Кроме того, авторы ролика отмечают, что на трассе уже завершили установку отбойников и фонарей.

Новости
Мост не поможет. Крыму не грозит наплыв туристов

Как сообщал "Обозреватель", "глава" оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель. Однако также появилась информация о том, что на финальной стадии строительства объекта возникла проблема с документацией, что вполне может вылиться в полное блокирование грузового движения по нему.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Керченский мостКрымский мост
Поделиться в Facebook

Наши блоги