В сети появилось видео подъездов к Крымскому мосту

В сети появился видеоролик, на котором показывается нынешнее состояние подъездов к Крымскому мосту, который строит Россия, захватившая полуостров (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Судя по кадрам, на участке дороги, ведущей к объекту, идут активные работы. Запись опубликована на сайте телеканала "1+1".

Кроме того, авторы ролика отмечают, что на трассе уже завершили установку отбойников и фонарей.

Как сообщал "Обозреватель", "глава" оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель. Однако также появилась информация о том, что на финальной стадии строительства объекта возникла проблема с документацией, что вполне может вылиться в полное блокирование грузового движения по нему.