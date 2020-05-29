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29 мая • обновлено в 10:58
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В сети показали условия больницы под Тернополем: как в фильме ужасов!

2.1т
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В сети появились фото жутких условий хирургического отделения Бережанской больницы в Тернопольской области.

Кадры с изображением ужасного состояния медицинского учреждения опубликовало издание "Апостроф", добавив, что в этом месте можно "снимать фильм ужасов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

На фотографиях видно, что в больнице поломаны лестницы, на стенах облезла штукатурка, повсюду грязь и антисанитария, ремонт не делался десятки лет.

Больница в Бережанах

Больница в Бережанах

apostrophe.ua

"Касательно лестницы, то по ступеньках опасно ходить, одно неосторожное движение и можно провалиться и травмироваться. Люди ходят в бахилах по больнице, а выбросить их можно в бумажную коробку, никакой урны для отходов там нет", – пишет издание.

Больница в Бережанах

Больница в Бережанах

apostrophe.ua

Больница в Бережанах

Больница в Бережанах

apostrophe.ua

Больница в Бережанах

Больница в Бережанах

apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, единственная инфекционная больница Днепра №21 находится в ужасном состоянии. В палатах медучреждения ремонт последний раз делали десятки лет назад, а мебель давно начала разваливаться.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Тернополь
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