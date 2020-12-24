В сети начали "онлайн-трансляцию" полета Санта-Клауса
В сети начали традиционное ежегодное "онлайн-отслеживание" вымышленного полета главного символа Нового года – Санта-Клауса.
Данные о "координатах" его саней обнародует в режиме реального времени сервис аэронавигации Flightradar. На смоделированной карте показывается движение саней сказочного персонажа от его резиденции на Северном полюсе.
Особенностью "транспорта" Санта-Клауса является его название – Red nose ("Красный нос") и бортовой номер HoHoHo (Хо-хо-хо).
Отметим, что "онлайн-трансляцию" праздничного путешествия героя ведут и на сайте NORAD Tracks Santa. Эту традицию начало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Согласно данным на этом ресурсе, над Украиной Санта-Клаус будет пролетать вечером 24 декабря примерно в 21:00-22:00.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в соответствии с григорианским календарем, 25 декабря католическая церковь, протестанты и девять из 15 поместных православных церквей отмечают Рождество. А вечером 24 декабря верующие этих конфессий празднуют сочельник.
С Сочельником у католиков, как и у православных, связано много традиций и обрядов. Подробнее о Вигилии и Адвенте и о том, что считается запрещенным в этот день, можно прочитать здесь.