В сети начали "онлайн-трансляцию" полета Санта-Клауса

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,1 т.
Полет Санта-Клауса

В сети начали традиционное ежегодное "онлайн-отслеживание" вымышленного полета главного символа Нового года – Санта-Клауса.

Данные о "координатах" его саней обнародует в режиме реального времени сервис аэронавигации Flightradar. На смоделированной карте показывается движение саней сказочного персонажа от его резиденции на Северном полюсе.

Особенностью "транспорта" Санта-Клауса является его название – Red nose ("Красный нос") и бортовой номер HoHoHo (Хо-хо-хо).

"Онлайн-слежка" за санками Санта-Клауса.

Отметим, что "онлайн-трансляцию" праздничного путешествия героя ведут и на сайте NORAD Tracks Santa. Эту традицию начало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно данным на этом ресурсе, над Украиной Санта-Клаус будет пролетать вечером 24 декабря примерно в 21:00-22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в соответствии с григорианским календарем, 25 декабря католическая церковь, протестанты и девять из 15 поместных православных церквей отмечают Рождество. А вечером 24 декабря верующие этих конфессий празднуют сочельник.

  • С Сочельником у католиков, как и у православных, связано много традиций и обрядов. Подробнее о Вигилии и Адвенте и о том, что считается запрещенным в этот день, можно прочитать здесь.

УкраинаРождество