В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, который является политическим узником Кремля, якобы объявил о прекращении голодовки.

Такое заявление сделал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, сообщает "МK.RU".

"Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", — сказал он.

Также Максименко рассказал, что первой едой украинца после 145-дневного голодания стала курица, специально сваренная для него врачом.

Олег Сенцов ФСИН

"Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья", — уточнил замдиректора ФСИН.

Максименко добавил, что за время голодовки политзаключенный похудел на 12 килограмм. "Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков (персонал тюремной и гражданских больниц), благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена", — заверил он.

Сейчас OBOZREVATEL пытается проверить информацию о прекращении Сенцовым голодовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии. Его требованием к властям РФ было освобождение всех украинских политзаключенных.

28 сентября ФСИН представила фото изможденного режиссера. Сообщалось, что его отправили в больницу на обследование. Позже российские СМИ со ссылкой на свои источники представили информацию, что Москва якобы готова обменять Сенцова на россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину и готова вести об этом переговоры с США. На что в Госдепе дали жесткий ответ.

Также 4 октября стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России Сенцова.