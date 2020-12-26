В 'Слуге народа' призвали ввести в Украине полный локдаун с остановкой транспорта

Депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что на ситуацию с пандемией коронавируса в Украине может повлиять введение полного локдауна с остановкой транспорта.

По его словам, нет другого пути сдерживания пандемии, чем такие ограничения. Об этом Гетманцев заявил в интервью для издания "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вообще моя точка зрения – я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Любые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем", – сказал депутат.

Гетманцев отметил, что решение правительства о карантине "выходного дня" на сегодняшний день позволило наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине.

По его мнению, украинское правительство решило сделать компромиссные меры, введя "карантин выходного дня", а также локдаун с 8 января, не пресекая работу транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, началом локдауна в Украине выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.