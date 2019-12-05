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5 декабря • обновлено в 13:09
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В ПЦУ предупредили о переносе Дня Святого Николая и Покрова

2.8т
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Реформа календаря коснется в будущем изменения дат всех главных праздников в Украине.

Об этом рассказал митрополит Епифаний в своем интервью ВВС Украина. В качестве примера он рассказал о переносе празднования Покрова и Дня Святого Николая.

"Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре... Надо постепенно и ответственно подходить к этому вопросу", сказал он.

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День Николая в Украине

День Николая в Украине

Иллюстрация

По словам Епифания, это должно быть соборное решение ПЦУ. "Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов и перейдем", пообещал митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине состоит в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
День Святого Николая Покров Пресвятой Богородицы Праздники
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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