Реформа календаря коснется в будущем изменения дат всех главных праздников в Украине.

Об этом рассказал митрополит Епифаний в своем интервью ВВС Украина. В качестве примера он рассказал о переносе празднования Покрова и Дня Святого Николая.

"Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре... Надо постепенно и ответственно подходить к этому вопросу", – сказал он.

День Николая в Украине Иллюстрация

По словам Епифания, это должно быть соборное решение ПЦУ. "Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов – и перейдем", – пообещал митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине состоит в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

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