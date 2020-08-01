"Укрзалізниця" подтвердила, что мужчину, который напал на пассажирку с ребенком в поезде Киев-Мариуполь, задержали и передали правоохранителям.

Как сказано на странице УЗ в Facebook, ночью 1 августа в поезде №84 мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, избил ее и пытался изнасиловать.

"Об указанном инциденте было сообщено машинисту и начальнику поезда. Злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие", – сказано в сообщении.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей пассажирке и подчеркнула необходимость сопровождения поездов дальнего сообщения во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

В поезде на Киев мужчина избил и пытался изнасиловать женщину: появилась реакция "Укрзалізниці"

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