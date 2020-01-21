Дорогу устелили цветами: на Киевщине простились с погибшим стюардом МАУ. Фото

В понедельник, 20 января, в Переяславе на Киевщине похоронили бортпроводника самолета МАУ, сбитого в Иране, Дениса Лыхно.
Попрощаться с парнем пришли несколько сотен человек. Большинство – молодые: коллеги, однокурсники, одноклассники. Об этом пишет местный портал Переяслав city (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Все принесли живые цветы. Ими устелили дорогу к кладбищу. Было также более двадцати траурных венков.
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
pereiaslav.city
Отмечается, что сочувствие родителям выразило много людей, поскольку семья погибшего Дениса хорошо известна в Переяславе. Прощальные слова на кладбище говорили мэр Тарас Костин, представитель "Международных авиалиний Украины", один из однокурсников.
Похоронили члена "золотого экипажа" на местном Пидварськом кладбище, рядом с могилами дедушки и бабушки.
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
pereiaslav.city
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
pereiaslav.city
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
pereiaslav.city
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
Денис два года назад закончил Национальный авиационный университет.
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно
Instagram Дениса Лыхно
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 января в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, а также бортпроводницу Валерию Овчарук, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.
В этот же день на Дарницком кладбище Киева похоронили стюардессу Юлию Сологуб.
А в Ивано-Франковске 20 января сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном бортпроводницей Марией Микитюк. Затем гроб с телом перевезли в родное село Марии Старые Кривотулы, где ее и похоронили.
Еще одного погибшего члена экипажа, бортпроводника Игоря Матькова проводили в последний путь в поселке Козелец Черниговской области.
Стюардессу Екатерину Статник похоронили в поселке Новая Маячка Херсонской области.
В Борисполе попрощались с погибшим вторым пилотом самолета МАУ Сергеем Хоменко.
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