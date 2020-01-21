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21 января • обновлено в 14:37
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Дорогу устелили цветами: на Киевщине простились с погибшим стюардом МАУ. Фото

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В понедельник, 20 января, в Переяславе на Киевщине похоронили бортпроводника самолета МАУ, сбитого в Иране, Дениса Лыхно.

Попрощаться с парнем пришли несколько сотен человек. Большинство – молодые: коллеги, однокурсники, одноклассники. Об этом пишет местный портал Переяслав city (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Все принесли живые цветы. Ими устелили дорогу к кладбищу. Было также более двадцати траурных венков.

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В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

pereiaslav.city

Отмечается, что сочувствие родителям выразило много людей, поскольку семья погибшего Дениса хорошо известна в Переяславе. Прощальные слова на кладбище говорили мэр Тарас Костин, представитель "Международных авиалиний Украины", один из однокурсников.

Похоронили члена "золотого экипажа" на местном Пидварськом кладбище, рядом с могилами дедушки и бабушки.

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

pereiaslav.city

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

pereiaslav.city

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

pereiaslav.city

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

Денис два года назад закончил Национальный авиационный университет.

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

В Переяславе похоронили стюарда Дениса Лыхно

Instagram Дениса Лыхно

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Новости Киева и Киевской области Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
самолет МАУ
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