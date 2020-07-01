В отделении полиции на Волыни вспыхнул коронавирус.

В отделении полиции города Нововолынска Волынской области зафиксировали вспышку COVID-19.

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Там коронавирус лабораторно подтвердили у троих сотрудников. Об этом сообщили на брифинге по противодействию эпидемии в Волынской областной государственной администрации, пишет "Сегодня".

Отмечается, что по состоянию на 30 июня двое правоохранителей уже выздоровели. Еще один заболевший находится на лабораторном лечении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что первая леди Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.