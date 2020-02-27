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27 февраля • обновлено в 03:26
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В оккупированном Луганске заметили проукраинские листовки. Фото

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В оккупированном Россией Луганске обнаружены листовки, направленные в поддержку Украины.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал блогер donetchanyn (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Родина всегда одна": в оккупированном Луганске заметили проукраинские листовки. Фото

"Можно не соглашаться с властью, но это не повод предавать свою страну. Власть меняется, а Родина всегда одна", – гласит листовка, на которой изображен герб Украины.

Блогер уточнил, что фото ему прислали из Луганска.

"Родина всегда одна": в оккупированном Луганске заметили проукраинские листовки. Фото

donetchanyn/telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежему опросу Центра Разумкова, большинство украинцев признали, что на востоке Украины идет война с Россией и высказались за возвращение оккупированных территорий на прежних условиях без "особого статуса".

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
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