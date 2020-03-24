В оккупированном Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавируса

В оккупированном Россией Крыму подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции.

Все случаи инфицирования – завозные. Об этом сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов.

"Подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом четверо заболевших - члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные – на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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