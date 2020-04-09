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9 апреля • обновлено в 09:09
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В Офисе президента заподозрили коронавирус: сотрудницу экстренно госпитализировали

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В Офисе президента ранее зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали, провели диагностику, однако ПЦР-тест не подтвердил диагноза.

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Об этом в интервью "УП" рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, которого президент также назначил секретарем координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

"Она позвонила на "скорую", ее госпитализировали и в стандартном порядке повезли в Александровскую больницу", – сказал он.

У работника Офиса президента заподозрили коронавирус

У работника Офиса президента заподозрили коронавирус

В то же время Тимошенко добавил, что если вирус подхватит заместитель или руководитель Офиса, или с другим работником ОП что-то случится, у них на такой случай пока нет четко составленного плана действий.

"О медицинской какой-то части, то это произойдет в общем порядке. Я так понимаю, что нас, наверное, повезут в Александровскую больницу, если потребуется госпитализация. А так в рабочем порядке все едут сначала на самоизоляцию, если что-то подтверждено. Пока в Офисе ничего такого не было", – сказал он.

Кроме этого, подчеркнул: относительно того, кто будет работать, если заболеет председатель Офиса или его заместители – порядок будет аналогичным, как и в случае, когда те идут в отпуск.

"О каких-то мерах, чтобы мы поменьше пересекались, например, мне поставили такую штуку для видеоконференций... Ежедневно президент проводит селекторные совещания в режиме видеоконференции. Мы раньше этого не делали, раньше встречались", – добавил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще два депутата Верховной Рады Украины заразились коронавирусом COVID-19 – Виталий Борт и Игорь Киселев. Оба находятся на самоизоляции.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
Офис президента
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