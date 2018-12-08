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В одном из городов Украины уволились все почтальоны: что произошло

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В городе Почаев на Тернопольщине по собственному желанию одновременно уволились все почтальоны.

Люди недовольны тем, что их невысокая зарплата может стать еще меньше из-за обязательного сокращения количества рабочих дней, передает ТСН.

В результате работники подали девять заявлений об увольнении, датированные одним днем.

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"Сказали, что все", — констатирует руководитель Почаевского отделения связи Мария Нэк. Она пояснила, что, согласно новому графику, полагается доставка не четыре раза в неделю, а три. Это значительно увеличивает нагрузку на каждого работника.

Мария Нэк

Мария Нэк

Скрин видео ТСН

Кроме того, почтальоны жалуются на новую обязанность — продавать некоторые товары клиентам.

"Вот для бабки-пенсионера товар первой необходимости — кофе! Бабушка покупает таблетки от давления — мы ей кофе носим. Бабка получает пенсии полторы тысячи - бабка возьмет шоколадку за 21 гривну?" — возмущаются они.

По нормативам сумка доставщика писем и посылок должна быть не более 7-8 килограмм, однако на практике из-за дополнительного груза она намного тяжелее.

Иллюстрация

Иллюстрация

Минфин

"Нам доказывают, что мы ничего не носим, нет нагрузки у нас, потому что у нас мало газет. Посмотрите, пожалуйста, когда я его рассортирую, в какой поре я отсюда выйду. Ночь будет. Сократили один день — раз, зарплата вообще маленькая — два, ну и нет ни больничного, ни отпуска такого нет, ничего", — сетуют работники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор "Укрпочты" влип в зарплатный скандал.

Он получает ежемесячный оклад 744 тысячи гривен. Помимо этой суммы ему также полагаются премиальные, отпускные и материальная помощь, что существенно увеличивает его заработок.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
УкраинаТернополь
Теги
зарплатаУкрпочтаскандалы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Майдан рулит!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
зачем они в принципе вообще?платежку за газ вам и так принесут а пенсии все нормальные люди давно не через почту получают а через банк
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Пигин Макс
Пигин Макс
Артеллерист Моня, Стесняюсь спросить, "итакпринесут" - это кто?
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Livesey David
Livesey David
Хорошее место "укрпоштой" не назовут.
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