В Одессе уже в декабре появится 5G

Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сфере связи и информатизации разрешила провести тестирование связи 5G на улице Дерибасовской в Одессе.

Компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов намерены начать тестирование 5G уже в декабре этого года, сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Иллюстрация 24.tv.ua

Кроме Одессы, эксперимент планируют реализовать еще в пяти городах Украины - Киеве, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с 1 декабря 2019 года.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут появиться дороги с 5G.

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