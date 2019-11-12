В Одессе уже в декабре появится 5G

Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сфере связи и информатизации разрешила провести тестирование связи 5G на улице Дерибасовской в Одессе.
Компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов намерены начать тестирование 5G уже в декабре этого года, сообщает пресс-служба Нацкомиссии.
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24.tv.ua
Кроме Одессы, эксперимент планируют реализовать еще в пяти городах Украины - Киеве, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.
Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с 1 декабря 2019 года.
Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут появиться дороги с 5G.
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