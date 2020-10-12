В Одессе учительница поскандалила с ребенком из-за украинского языка. Аудио

В Одессе учительница рисования набросилась на ученицу за то, что она отвечала на украинском языке.

Как сообщили в группе "БАТЬКИ SOS" в Facebook, этот случай произошел на прошлой неделе в гимназии №4.

"Учительница Пирогова Раиса Николаевна ругала украиноязычного ребенка, что она забыла дома альбом для рисования из-за бардака с расписанием занятий и ответила на ее вопрос по-украински", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи слышно, как учительница довела ученицу до слез, заявив, что "она на украинском языке, значит она как бы сверху, а мы снизу, она выше нас".

"Она "мовою" прикрывается здесь. При чем здесь "мова", надо мозги иметь", – сказала педагог.

После этого она попросила девочку "не реветь и отвечать в следующий раз лучше".

"На первый раз прощаю. Мне показалось, что ты хочешь выделиться", – добавила учительница.

Пользователи в комментариях отметили, что это не первый случай буллинга со стороны педагогов в Одесской области.

Позднее директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что учительницу уволят по ст.31 п.3 КЗоТа – "совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы".

"Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку. А нам, учителям, хочу пожелать не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детского доверия", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Килии Одесской области ученик десятого класса лицея №3 умышленно порезал горло ножом. В полиции полагают, что на такой поступок его могло подтолкнуть предвзятое отношение со стороны учителя.