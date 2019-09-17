В школе №68 Одессы уволили учительницу истории Людмилу Мариуцу, которая на уроках занималась российской пропагандой и умышленно навязывала детям антиукраинскую позицию.

О скандале, который разгорелся в учебном заведении, написал на своей странице в Facebook общественный активист Демьян Ганул (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы знаете, о чем рассказывают учителя на уроках истории в Одессе? Знакомьтесь, Людмила Мариуца. Она преподает историю в школе под номером 68 на улице Успенской, 58. Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я "нацист" и "идиот", потому что поспособствовал увольнению из школы в области любителя террориста Захарченко и "русского мира". Да, учитель истории в украинской школе разделяет взгляды фаната "ополченцев" и антигосударственных лозунгов", – возмутился активист.

По его словам, скандальная Мариуца была неоднократно замечена на сепаратистских митингах, на которых скандируют о "бандеровских бесах", якобы виновных в трагедии 2 мая, а также называют Одессу "русским городом".

Что касается самого видео, которое стало причиной увольнения учительницы-сепаратистки, то на нем она искажает факты украинской истории, называя борцов за независимость "нацистами". Ролик снял один из учеников школы, который дружит с активистом Ганулом.

Людмила Мариуца Скриншот видео

"Если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями?! На той неделе за то, что в Граденицах один учитель тоже такие слова говорил, его лишили работы, уволили! Пришли активисты, Ганул этот идиотский вообще!" – заявила пророссийски настроенная учительница.

Услышав от парня, что Ганул является его другом, она разразилась новой порцией возмущений. "Это твой друг? Слушай, не позорь себя такими друзьями! Кошмар!" – выкрикнула Мариуца.

Примечательно, что скандал с сепаратисткой тут же принялись муссировать на российском пропагандистском телевидении. Так, ему посвятили отдельный сюжет в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Там уволенную учительницу попытались представить как жертву.

"Учительницу в Одессе уже вторую за последние два месяца уволили за то, что она, во-первых, уроки вела по-русски (вы говорите, у вас это не запрещено), а также рассказывала детям, что Бандера – не украинский герой. Вообще не герой!" – возмутилась одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учителя трудового обучения Граденицкой школы (Одесская область) Николая Лисицу уволили за то, что он в запрещенной социальной сети высказывался в поддержку России. Оказалось, что педагог считал героем террориста "ДНР" Александра Захарченко и называл Одессу "русским городом".

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