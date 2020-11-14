В Одессе предложили идею кислородных "заправок" для больных COVID-19

Волонтер из Одессы Катерина Ножевникова из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в городе предложила создать специальные кислородные "заправки" для людей, которые не смогли попасть в больницы, или для тех, кто борется с последствиями COVID-19.

Своей идеей женщина поделилась на личной странице в Facebook и попросила врачей оценить ее эффективность и целесообразность. По словам Ножевниковой, на мысль о таком формате помощи ее натолкнуло общение с инфицированными.

"Переписки с пациентами становятся сериями из фильма ужасов. Умер еще один наш подопечный. Ему было всего 40. Нет, он не был хроником. Обычный человек. С утра двоих пациентов, благодаря департаменту городскому, устроили в стационар, одного пациента устроили в Водников (там сыграл свою роль врач скорой – настоял на госпитализации), но изначально этих людей брать не хотели. Проблема становится все серьезнее", – написала волонтер.

Именно поэтому она задумалась над обустройством проветриваемого помещения с 20 аппаратами для людей, которые смогут прийти и подышать кислородом несколько часов.

Ножевникова предположила, что такие "заправки" могут существенно облегчить состояние людей с коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением врача, нуждаются в кислородной терапии и имеют сатурацию ниже 93-92. Еще одна категория пациентов – те, кто уже выписался из стационара, но еще зависим от кислорода.

"Что-то типа санатория. Если мы сейчас все раздадим по домам, то концентраторы закончатся через несколько дней. А ведь не все дышат 24 часа в сутки. Таких пациентов становится все больше. Стариков бы можно было доставлять туда на транспорте, а молодые – сами. Я наблюдаю за теми пациентами, которые получают у нас концентраторы: неделя-две после выписки если дышат, намного быстрее восстанавливаются. А в стационарах таких держать – занимать места тяжелых. Врачи, поговорите со мной, пожалуйста", – подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины выделил из COVID-фонда 895,6 млн грн на обеспечение в больницах больных коронавирусом кислородом. Ранее эти средства были выделены на программу ремонта дорог.