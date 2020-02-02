В Одессе отпраздновали выпуск освобожденные из плена моряки: трогательное видео

В Одессе состоялся торжественный выпуск молодых офицеров Военно-морских сил Украины. Среди них получили лейтенантские погоны, дипломы и кортики и двое освобожденных из российского плена моряков – Владислав Костышин и Богдан Головаш.

Как говорится в сюжете ТСН, этот выпуск особенный, ведь он стал первым исключительно одесским (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что будущие лейтенанты начали обучение здесь еще в 2014 году, когда учебное заведение из-за оккупации вынуждено было перебазироваться из Крыма. С 46 офицеров 19 успели послужить по контракту, пятеро имеют опыт войны на Донбассе.

В Одессе выпустились 45 военных моряков, среди них бывшие пленные РФ

Во время вручения дипломов в вузе начали новую, одесскую традицию – погоны и кортики сыновьям надевали родители.

Следует подчеркнуть, что к этому выпуску только в сентябре прошлого года присоединились двое офицеров, которые не смогли закончить учебу со своим курсом, ведь девять месяцев провели в кремлевском плену после захвата Россией кораблей ВМС в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Каждый, кто поступает на службу в Вооруженные силы Украины, знает, на что идет, ну и так, некий опыт мы получили, и должны воспринимать его таким, какой он есть", – признался выпускник Владислав Костышин.

Владислав Костышин ТСН

Богдан Головаш ТСН

"Мы еще в 2014 году пережили крымские события, когда пели гимн. Тогда определился весь наш курс, что нужно служить Украине", – со своей стороны добавил Богдан Головаш.

По его словам, уже с 2 февраля все они заступают на боевое дежурство. Богдан в частности будет заниматься ремонтом, а потом и ходовыми испытаниями обстрелянного россиянами бронекатера "Бердянск", на котором уже закончили работать эксперты.

В Одессе выпустились 45 военных моряков suspilne.media

В Одессе выпустились 45 военных моряков suspilne.media

В Одессе выпустились 45 военных моряков Facebook/ВМС ВС Украины

В Одессе выпустились 45 военных моряков Facebook/ВМС ВС Украины

В Одессе выпустились 45 военных моряков Facebook/ВМС ВС Украины

В Одессе выпустились 45 военных моряков suspilne.media

В Одессе выпустились 45 военных моряков suspilne.media

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