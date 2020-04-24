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24 апреля • обновлено в 10:05
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В Одессе мужчина полтора месяца болеет коронавирусом: врачи в замешательстве

2.7т
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Одессит Максим Головкин стал человеком, который "дольше всех болеет" коронавирусом в Украине, после того, как полтора месяца назад вернулся из США и обратился в инфекционную больницу с характерными симптомами.

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25-летний українець находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени. Об этом говорится в сюжете "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Максима, его первый экспресс-тест показал, что у него нет болезни, и только через несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Крайний – четвертый тест – был сделан 18-го, а следующий ПЦР-тест ему предстоит провести 28 апреля. Однако он отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости их делать, иначе могут забыть.

В Одессе мужчина полтора месяца болеет коронавирусом: врачи в замешательстве

Кроме этого, одессит говорит, что местные врачи разводят руками и пытаются понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.

"Ничего не сказали. Сидите дома. Ко мне никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты", – подчеркивает он.

Максим добавляет, что сидит дома на самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики, однако, решили не делать тесты для выявления коронавируса.

"Подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не слишком плохо, пока у них не будет температуры 38 градусов – тесты делать не будут", – рассказал он.

Тогда как у самого парня характерные симптомы COVID-19 снова появились неделю назад: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было. После того, как тесты показали у него COVID-19, медики госпитализацию и лечение не предлагали, а только отправили на самоизоляцию.

В Одессе мужчина полтора месяца болеет коронавирусом: врачи в замешательстве

"Прошла пневмония, остался фиброз... За рубежом такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят симптомы, но затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", – добавляет Максим.

Вместе с тем следует отметить, что ранее история с больным коронавирусом одесситом вызвала громкий скандал. Ведь местные чиновники упрекали Головкину в том, что парень самовольно покинул больницу. Хотя сам пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.

Дорогие друзья! Еще раз хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Очень надеялся, что смогу поделиться хорошими новостями, но, увы мой последний ПЦР-тест вновь показал положительный результат. Я общался с медиками, но они НЕ понимают, что дальше делать. Хочу обратиться к министру здравоохранения Максиму Степанову, премьер-министру Денису Шмыгалю и к президенту Владимир Зеленский. Скажите, пожалуйста, что мне делать ?! Меня отправляют на бесконечный карантин и самоизоляции без какого-либо лечения. Может, мы что-то ни знаем о этот вирус ?! Я готов согласиться на полное обследование, чтоб помочь в исследовании этого заболевания. Может, коронавируса в человеке живет всю жизнь ?! Взял во внимание тот факт, что у некоторых людей вирус повторно проявился, я хотел бы предложить провести эксперимент. Давайте будем тестировать меня протягом 14 дней, для того чтоб понять, есть ли вирус в моем организме постоянно или проявляется в определенные моменты. Хотел бы попросить все СМИ донести эту информацию до руководства нашей страны. Я очень люблю Украину и хочу, чтобы все были здоровы !!! @denys_shmyhal_premier @zelenskiy_official @oleksiihoncharenko @saakashvilim

Сообщение, распространенный MS Golovkin (@ ma777kc)

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на заявленную точность ПЦР-тестов на коронавирус, они также не всегда дают правильный результат. Нюансов, как выяснилось, много – от особенностей организма пациента до ошибок в самой лаборатории.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
вирус
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