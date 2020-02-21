Спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев заявил, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, которые в поселке возникли из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, – не местные жители.

Об этом сообщает издание "Коло". По его словам, не местных задержанных оказалось больше, чем местных. Однако точные цифры спикер не назвал. Отметим, что всего в Новых Санжарах задержали 24 митингующих, открыто два уголовных дела.

"Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были не местными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал Сулаев.

Вместе с тем начальник областной полиции Иван Выговский на внеочередном заседании сессии Полтавского облсовета отметил, что все задержанные 24 человека – это местные жители.

"Но, сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", – добавил Выговский.

Напомним, что ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что людей для протеста в Новых Санжарах привозили на автомобилях из другой области. Он опубликовал фото молодых парней в спортивной одежде, которые были среди протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после акций протеста часть местных жителей боится контактировать с незнакомцами. По улицам ходят с респираторами и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Кроме того, местные жители признались, что вынуждены смотреть российское ТВ из-за изменений в правилах вещания, после введения которых часть украинских каналов стала платной.

Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

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