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23 февраля • обновлено в 23:16
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В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России: украинцы в гневе

17.7т
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Депутат Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Павел Зоткин разозлил украинских интернет-пользователей поздравлением с 23 февраля.

Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг. Соответствующий пост был опубликован на личной странице в Facebook депутата.

"С праздником, мужчины!" – подписал фото он.

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

Юзеры тут же отреагировали на данный пост и поинтересовались у депутата, не живет ли он в РФ:

"Вы в России живете или что?", "Вы что, воины советской армии?! Что вы отмечаете?!", "К чему здесь Россия, если человек проживает в Украине?", "Если депутат поступает с соблюдением законов выборочно, то чего можно ожидать от населения? СБУ, подскажите пожалуйста, как относится к такого рода поздравлениям от депутатов местных советов?".

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

Новости
23 февраля, или "Братья", которые едут на танках "косить укр*пов"

Однако нашлись и те, кто поддержал Павла Зоткина.

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

Интересно, что через некоторое время депутат из Николаева все же удалил данную открытку и заменил ее на другую.

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

На пост отреагировал журналист OBOZREVATEL Виталий Тысячный. Он опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост.

"Когда долб**бизм зашкаливает. Я никого не поздравляю с 23 февраля. Не считаю, что этот праздник актуален. Но ничего не имею против тех людей, которые лично там кого-то поздравляют. Близких, знакомых и так далее. У нас свобода слова и все такое. Дело каждого.

Но вот тут депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" на своей странице постит такую гифку. С флагом России. Гербом. И так далее. Два вопроса. Какое отношение флаг России имеет к Николаевскому горсовету? Почему украинский депутат поздравляет жителей города гифкой с флагом РФ? Он знает, что идет война и это 100% спровоцирует негатив. Местные СМИ уже об этом начинают писать. Но ему судя по всему в кайф. А вы как считаете – это тупость? Или попытка показать, что "я весь такой уникальный, моим бабушкам с подъезда нравится, и буду постить?" – задался вопросом представитель СМИ.

Павел Зоткин тут же отрегагировал на данную публикацию журналиста, оправдавшись тем, что просто сразу не увидел российский флаг.

В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/Tysyachnyi

Павел Зоткин поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

Павел Зоткин поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России

facebook.com/permalink

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Интер" показал советские фильмы 23 февраля. Телеканал проигнорировал запрет.

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Место
Украина Николаев
Тег
праздник
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Cachko Elena
Cachko Elena
а че флаг только, а билет в рашку слабо взять в один конец ?
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Ukraine The
Ukraine The
Рыгули возбудились. На первоначальной фотке флаг и герб РИ,куда Украина тоже входила. И коллаж из фоток на ней четко даёт понять, к какому времени она относится.
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Pollak John
Pollak John
Может скоро у нас и Гитлера начнут с Днём рождения поздравлять , коль ватные поздравления никак не наказываются ?
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Ukraine The
Ukraine The
Pollak John, угу. А пока тренируются и таскают его прихвостня на палке сразу после Нового года.
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