В Николаеве депутат поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России: украинцы в гневе

Депутат Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Павел Зоткин разозлил украинских интернет-пользователей поздравлением с 23 февраля.

Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг. Соответствующий пост был опубликован на личной странице в Facebook депутата.

"С праздником, мужчины!" – подписал фото он.

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Юзеры тут же отреагировали на данный пост и поинтересовались у депутата, не живет ли он в РФ:

"Вы в России живете или что?", "Вы что, воины советской армии?! Что вы отмечаете?!", "К чему здесь Россия, если человек проживает в Украине?", "Если депутат поступает с соблюдением законов выборочно, то чего можно ожидать от населения? СБУ, подскажите пожалуйста, как относится к такого рода поздравлениям от депутатов местных советов?".

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Однако нашлись и те, кто поддержал Павла Зоткина.

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Интересно, что через некоторое время депутат из Николаева все же удалил данную открытку и заменил ее на другую.

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На пост отреагировал журналист OBOZREVATEL Виталий Тысячный. Он опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост.

"Когда долб**бизм зашкаливает. Я никого не поздравляю с 23 февраля. Не считаю, что этот праздник актуален. Но ничего не имею против тех людей, которые лично там кого-то поздравляют. Близких, знакомых и так далее. У нас свобода слова и все такое. Дело каждого.

Но вот тут депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" на своей странице постит такую гифку. С флагом России. Гербом. И так далее. Два вопроса. Какое отношение флаг России имеет к Николаевскому горсовету? Почему украинский депутат поздравляет жителей города гифкой с флагом РФ? Он знает, что идет война и это 100% спровоцирует негатив. Местные СМИ уже об этом начинают писать. Но ему судя по всему в кайф. А вы как считаете – это тупость? Или попытка показать, что "я весь такой уникальный, моим бабушкам с подъезда нравится, и буду постить?" – задался вопросом представитель СМИ.

Павел Зоткин тут же отрегагировал на данную публикацию журналиста, оправдавшись тем, что просто сразу не увидел российский флаг.

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Павел Зоткин поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России facebook.com/permalink

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Интер" показал советские фильмы 23 февраля. Телеканал проигнорировал запрет.

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