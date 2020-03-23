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24 марта • обновлено в 00:35
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В НАТО сообщили, что ВСУ запросили помощь из-за коронавируса

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Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос от Вооруженных сил Украины на предоставление международной помощи в борьбе с коронавирусом.

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Об этом сообщается на сайте НАТО.

В НАТО сообщили, что ВСУ запросили помощь из-за коронавируса

vesti.ua

В Альянсе отметили, что попросили международных партнеров оказать содействие Минобороны Украины в предоставлении гуманитарной помощи.

"В целях предотвращения распространения вируса в воинских частях Вооруженных сил Украины, EADRCC просит международных партнеров оказать содействие Министерству обороны Украины в предоставлении гуманитарной помощи", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрей Рымарук заявил, что на Донбассе существует большая угроза заражения коронавирусом украинских военных.

По его словам, в таких городах, как Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Бахмут, Светлодарск, где много украинских подразделений, риск заражения бойцов ВСУ от гражданских лиц очень высок.

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Автор
Юрий Сергиенко
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