В МВД предупредили о наказании для бунтующих против карантина мэров.

Мэров украинских городов, которые отказались усилить карантинные меры, грозит уголовная ответственность.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 7 августа заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. Он уточнил, что их действия подпадают под 325 статью Уголовного кодекса.

"Там (в статье) за нарушение правил и норм, связанных с карантином, ответственность. Если это повлекло смерть – до 8 лет. Будут или не будут наказаны мэры, зависит от последствий", – пояснил он.

Советник министра считает, что демарш городских глав связан с приближением местных выборов в Украине.

"Они готовятся к походу на выборы, готовятся продлевать свои сроки и опираются на тех граждан, которые их избрали", – отметил он.

Мартыненко предостерег мэров от заигрывания с вирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра Луцка заявил, что городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия заведений в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

Также Тернопольский городской совет отказался усиливать ограничительные меры в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.