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11 июня • обновлено в 10:24
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В МОЗ объяснили, почему не используют плазму выздоровевших для лечения больных COVID-19

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В Украине не используют метод переливания плазмы крови людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции, для лечения больных, поскольку его пока невозможно внести в принятый стандарт.

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Для этого сначала должны пройти клинические испытания и соответствующее исследование, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Переливание крови для лечения коронавируса

Переливание крови для лечения коронавируса

"Для того, чтобы дать разрешение и ввести тот или иной способ лечения, у нас должны состояться клинические испытание и соответствующие исследования. Для того, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят. Сейчас такие исследования проводятся. Этой проблематикой занимаются наши ведущие институты и специалисты в этих областях", – отметил министр.

По его словам, в Украине смогут использовать такой метод лечения, когда будет заключение наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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