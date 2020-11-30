В Минздраве уточнили, ждать ли локдауна в декабре и продления карантина выходного дня

В Украине не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он пояснил, что результаты ограничений, которые действовали в стране до 30 ноября, можно будет оценить на следующей неделе.

"Мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста… Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали", – пояснил он.

Также Степанов заявил, что информация о введении локдауна с 24 декабря по 15 января не соответствует действительности.

"Введение любого жесткого карантина на всей территории будет исходить из медицинских показателей нагрузки на систему", – подчеркнул министр.

По словам главы Минздрава, речь идет о 25-35 тысячах случаев в сутки.

"От 25 до 35 тысяч заболевших в сутки может дать увеличение количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было. Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести локдаун, который будет действовать с 25 декабря по 15 января. При этом такая задержка приведет к тому, что количество заболевших может достичь 30 тысяч человек в сутки, а количество смертей увеличится на 16 тысяч человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако точной даты его введения нет.