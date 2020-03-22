В Минздраве уточнили группы риска для коронавируса

К группе риска заразиться коронавирусом относятся люди, которые болеют хроническими заболеваниями.
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Об этом на брифинге 22 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет о диабете и хронических заболевания органов дыхания, в первую очередь – легких. Также к осложнениям приводит гипертоническая болезнь.
Ляшко подчеркнул, что необходимо уменьшить мобильность людей, страдающих этими заболеваниями, и тех, кто находится в очагах инфекции.
"По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", – отметил главный санврач.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в Украине заразились 47 человек:
Черновицкая область – 25 заболевших;
Киев – 9;
Киевская область – 4;
Житомирская – 2;
Днепропетровская – 2;
Ивано-Франковская – 2;
Львовская – 1;
Тернопольская – 1;
Донецкая – 1.
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