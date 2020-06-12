В Минздраве рассказали, можно ли праздновать свадьбу во время карантина

Несмотря на карантин, в Украине можно праздновать свадьбу группами до 10 человек при соблюдении всех противоэпидемических требований.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, такие торжества можно проводить уже сейчас в рамках смягчения ограничительных мероприятий (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свадьба "Свадебная империя"

"Праздновать можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. Это и социальная дистанция по возможности (понимаю, что это свадьба), и пользование антисептиками, и другие меры, о которых мы уже неоднократно говорили и о которых всем нам известно", – заверил глава МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в городе Дергачи Харьковской области усилили карантин в связи со вспышкой заболеваний COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации.

Советник мэра столицы Владимир Бондаренко также заявил, что в Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Напомним, в киевских заведениях общественного питания зарегистрировали 35 случаев заболевания COVID-19.

По словам врача-инфекциониста и бывшего главы Центра здоровья Владимира Курпиты, до 25 июня в Украине станет больше зараженных коронавирусом, поэтому правительство может вернуть жесткий карантин, чтобы не допустить еще большей вспышки.

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