В Минздраве рассказали, какие школы могут перевести на дистанционное обучение после каникул
Школьные каникулы в Украине из-за пандемии коронавируса перенесли на 21 – 28 октября
Ранее Минобразования рекомендовало другие даты – с 15 по 30 октября
Новый срок также связан с проведением местных выборов
Перевод той или иной школы на дистанционное обучение после каникул будет зависеть от того, в каком регионе или районе она находится.
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин в комментарии "РБК-Украина".
"Здесь ситуация будет зависеть от того, в каком регионе или районе находится школа, потому что сама идеология адаптивного карантина заключается в том, чтобы применять различные подходы к разным территориям", – подчеркнул он.
Кузин подчеркнул, что в некоторых регионах Украины ситуация с коронавирусом сложилась так, что отследить контактных лиц очень трудно.
"Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там можно будет ставить вопрос о дистанционном обучении", – уточнил он.
Ранее OBOZREVATEL сообщил то, какие рекомендации предоставило Министерство образования Украины относительно дальнейшей работы вузов, школ и детских садов в условиях пандемии коронавируса.