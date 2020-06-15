В Минздраве объяснили причину вспышки COVID-19 в Украине

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине связан со смягчением карантина и несоблюдением многими гражданами мер безопасности.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время он признал, что рост статистики больных COVID-19 частично связан и с устранением очередей на ПЦР-тесты – в частности, так произошло на Львовщине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы ставим рекорды по заболеваемости. Нам просто стоит посмотреть на улицу, на многочисленные видео в интернете, в соцсетях, в Instagram. Что у нас происходит в клубах, в других местах. Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно поэтому мы видим количество людей, которые больше болеют, и такой рост заболеваемости", – пояснил чиновник.

Он также выразил обеспокоенность из-за роста в Украине количества госпитализированных лиц, больных коронавирусом, и людей, у которых диагностирована пневмония.

"Все это – прямое следствие отмены карантина. Некоторые перепутали просто смягчение карантина с отменой. Все это происходит в голове наших граждан", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов предупредил, что если цифры статистики больных коронавирусом в Украине продолжат расти, то власть будет вынуждена ввести новые ограничения.